Sabato 7 e domenica 8 ottobre, in Darsena, apre “Sottocasa_23”, l’evento legato al quartiere dedicato ai film di famiglia e alla fotografia storica e contemporanea, accompagnati da site specific e visite guidate.

Il progetto, alla quinta edizione, si pone l’obiettivo di proporre percorsi culturali in quartieri generalmente posti al di fuori del circuito artistico consolidato della città, disegnando nuove mappe culturali e creando relazioni inedite; è realizzato da Sguardi in Camera APS in compartecipazione con l’assessorato al Decentramento e volontariato del Comune, con il contributo della Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna, con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche sociali e abitative , in collaborazione con Acer Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Ravenna, Centro sociale La Quercia, Fondazione Home Movies, AIDIA Trieste.

L’iniziativa si focalizza sulle immagini, fisse e in movimento, coinvolgendo più linguaggi e realtà del territorio.

Si passa dai ragazzi delle magliette gialle che hanno partecipato al progetto “Ti ascolto” nell’ambito di “Lavori in comune 2023” con la realizzazione di un’installazione site-specific in piazza Medaglie d’Oro fino ad una mostra di fotografie che accosta opere di due giovani autori, Aliy Soltan e Nias Zavatta, che hanno indagato la realtà urbana del quartiere Darsena con immagini tratte dagli archivi privati di famiglie dello stesso quartiere; dall’archivio fotografico della Cooperativa Muratori & Cementisti CMC, che ha portato alla realizzazione di un percorso fra le vie Lanciani e Fiume con esposizioni all’aperto fino alla proiezione del film “In Darsena”, realizzato interamente con pellicole amatoriali di cineamatori ravennati sulla Darsena, con accompagnamento musicale dal vivo di Giovanni Sandrini (chitarra) e Tiziano Negrello (contrabbasso).

A unire i diversi luoghi saranno una mappa interattiva e geo-localizzata e visite guidate nel quartiere che comprendono anche la presentazione del progetto “L’Atto di vedere 3. Ri-Apriamo le porte” che si occupa del recupero e restauro delle porte d’ingresso delle case popolari di via Lanciani.

“Il progetto” – afferma Natascia Tronconi, presidente del consiglio territoriale Darsena – vede come protagonista il nostro quartiere attraverso gli occhi dei ragazzi del laboratorio delle Magliette Gialle di Lavori in Comune. Occhi che hanno attraversato la nostra storia, le nostre case, i nostri cortili, la nostra gente. Uno splendido lavoro che ha visto la collaborazione di molte realtà del territorio e della città. Auspicando una partecipazione altrettanto viva, ringrazio personalmente il Comune di Ravenna, Acer, l’associazione “Sguardi in Camera”, il Centro sociale “La Quercia”, l’ufficio decentrato di via Aquileia”.

PROGRAMMA

SABATO 7 OTTOBRE

Ore 18.30

piazza Medaglie d’Oro

Presentazione dell’installazione site-specific

Ti ascolto. Installazione per occhi in ascolto

realizzata nel corso del laboratorio “Ti ascolto” nell’ambito del progetto trasversale “Lavori in Comune 2023” del Comune di Ravenna – assessorato al Decentramento.

Abbiamo lanciato una sfida a nove ragazzi partecipanti al laboratorio “Ti ascolto” nell’ambito del progetto trasversale “Lavori in Comune 2023”:

“Vi interessa ascoltare gli altri? Siete curiosi di capire? Siete empatici?” Li abbiamo messi di fronte a quattro persone reali, quattro testimoni, che hanno raccontato una parte della loro vita, spiegato scelte, visioni del mondo, che avevano in comune l’appartenenza al quartiere Darsena. Abbiamo chiesto ai testimoni di scegliere delle fotografie che li rappresentassero, parte dei loro archivi privati, e di confrontarsi con le Magliette gialle di Lavori in Comune. Non è stato facile ascoltare in silenzio, soffermarsi ad osservare, cercare di comprendere le scelte che sono state fatte nel corso della vita e infine cercare di rappresentare con le fotografie e le parole questa esperienza.

L’installazione è stata pensata e progettata da Lucrezia Gaia Caivano, Giulia Calorendi, Alex Faggioli, Lisa Fontana, Emma Lucaroni, Alice Menegatti, Vittoria Micelli, Vanessia Aizeghode Richard, Rares Tugui. Testimonianze di: Rita Massarenti, Elisa Caruso, Aliy Soltan, Letizia Zaccagnini.

****************************

Ore 20.30

Centro sociale La Quercia

piazza Medaglie d’Oro, 4

Proiezione del film

IN Darsena

di Associazione Sguardi in camera

Montaggio Milena Fiore e Silvia Savorelli

La Darsena di Ravenna vista e raccontata dal cinema amatoriale e di famiglia, a partire da pellicole girate nel 1940. Un film realizzato interamente con pellicole 9,5mm, 8mm e super8 provenienti dai cineamatori ravennati che hanno aderito alle campagne di raccolta di associazione Sguardi in camera.

Il film è sonorizzato dal vivo da:

Giovanni Sandrini (chitarra) e

Tiziano Negrello (contrabbasso)

Per l’occasione è possibile cenare dalle 19 nel Centro Sociale La Quercia.

Ravioli all’ortica burro e salvia + acqua: 10 euro

Prenotazioni entro venerdì 6 ottobre telefonando al 351.9012185 – 348.4444665

DOMENICA 8 OTTOBRE

Ore 15

Ritrovo via Lanciani, 6

Fuori casa

Visita guidata alla scoperta del quartiere Darsena e al percorso espositivo di via Lanciani e via Fiume, con la presenza dei curatori, degli autori e testimoni che hanno partecipato al progetto.

Fotografie di:

Aliy Soltan, One Day in Gulli

Nias Zavatta, (A)simmetrie apparenti. Cosa vedo nell’altro?

Archivi privati di famiglie del quartiere Darsena e dell’archivio storico della CMC