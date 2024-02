Venerdì 16 febbraio, alle ore 21 presso la Sala Conferenze dell’Hotel Ala d’Oro torna il Caffè Letterario di Lugo. La scrittrice Mariapia Veladiano presenterà il suo ultimo romanzo “Quel che ci tiene vivi” edito da Guanda. L’incontro ad ingresso libero, che si concluderà con un brindisi offerto dal Gruppo Cevico, sarà introdotto da Patrizia Randi.

Aiutare le famiglie che non funzionano: questo è l’obiettivo del giovane protagonista del romanzo, un avvocato con un passato doloroso, difficile da dimenticare ma anche da ricordare. E, in qualche modo, quello è lo scopo anche di sua moglie Bianca, la psicoanalista a cui si è rivolto all’inizio della carriera proprio per rimettere insieme i pezzi della sua infanzia. Non sembravano compatibili – lei credente, esile, vegetariana e raffinata, lui materialista e disilluso, sovrappeso, cresciuto solo e in povertà – eppure al posto di un’analisi è nato un amore. Forse perché entrambi hanno bisogno di provare ad aggiustare il mondo. È questo che spinge l’avvocato a entrare e uscire dai tribunali con furiosa determinazione, per dare una possibilità alle persone che, come era accaduto a lui, «non vengono viste». Una sera d’inverno incontra un bambino solo, infreddolito, che parla con curiosa saggezza. Un bambino che sparisce e sembra non ricomparire più. Un bambino che gli ricorda sé stesso. E quando scopre chi è, la sua missione diventa un’ossessione: dovrà riuscire a salvarlo.

Laureata in filosofia e teologia Mariapia Veladiano ha insegnato lettere ed è preside. Collabora con «Il Regno», «La Repubblica», «Avvenire» e altre testate. La vita accanto, pubblicato da Einaudi è il suo primo romanzo, vincitore del Premio Calvino 2010. Nel giugno del 2011 il romanzo è entrato a far parte della cinquina dei finalisti dello Strega classificandosi secondo. Nel 2012 ha pubblicato, sempre con Einaudi, il suo secondo romanzo Il tempo è un Dio breve, un romanzo potente e misterioso su una donna che viene lasciata dell’amatissimo marito.

La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi, con il patrocinio del Comune di Lugo. Tutti gli incontri sono offerti gratuitamente al pubblico (escluse le serate conviviali). Il programma completo è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.it.

I partner della rassegna culturale del Caffè Letterario che gode del patrocinio del Comune di Lugo sono: La BCC Ravennate Forlivese Imolese, Icel scpa, Sfera, Samorani Group, CNA, Biblioteca Trisi di Lugo e Wap Agency.