“Da alcuni giorni si moltiplicano le segnalazioni di residenti e commercianti della centralissima via Diaz preoccupati per il dilagare degli episodi di microcriminalità.

In particolare, si segnalano vere e proprie scorribande di baby gang che con il favore delle ore serali, si intrufalano nei negozi della via per rubare e creare scompiglio.

Una situazione che sta destando molta apprensione, tanto che alcuni negozianti hanno deciso di ridurre gli orari di apertura delle proprie attività tirando giù la saracinesca anzitempo, per evitare incursioni con lo scopo di rubare gli incassi della giornata.

É noto, purtroppo, come l’adiacente area dei giardini Speyer sia spesso teatro di atti di microcriminalità, che ora sembrano espandersi anche nella zona del centro storico ed in particolare della via Diaz.

Siamo fermamenti convinti che fenomeni come questi vadano fermati sul nascere, al fine di restituire serenità ai frequentatori della zona e garantire sicurezza alle attività economiche. A tale scopo, abbiamo inoltrato una comunicazione è al Signor Prefetto sollecitando il Comitato Ordine e Sicurezza pubblica, affinché si intensifichi il pattugliamento della zona tramite l’impiego dell Forze dell’Ordine e degli street tutor. Contestualmente, esortiamo ll’amministrazione comunale a fare la propria parte, procedendo finalmente all’implementazione della rete di videosorveglianza da troppo tempo attesa.”

Lista civica La Pigna