Il 30 gennaio alle ore 18.15, presso la scuola secondaria di 1° “Bendandi” di Faenza, l’Istituto Comprensivo “Faenza – San Rocco” di Faenza è onorato di ospitare il pedagogista di fama, Raffaele Iosa, per un incontro pubblico di rilevanza accademica sul tema dell’Inclusione.

Raffaele Iosa, già dirigente tecnico del MIUR ed esperto di politiche educative e inclusione, terrà una conferenza dal titolo “Io insegno, a te, i segreti per una buona educazione”. Durante l’evento, fornirà approfondimenti e spunti di riflessione sulla realtà della scuola italiana, proponendo anche prospettive future. L’occasione si configura come un’opportunità unica per evidenziare gli aspetti culturali e sociali legati all’inclusione e per discutere la sua possibile e concreta attuazione, promuovendo al contempo le pratiche inerenti.

Questo evento di grande importanza rappresenta un’opportunità preziosa per favorire la diffusione della conoscenza e accrescere la consapevolezza sull’esperienza dell’inclusione, sottolineando l’impegno attivo e costante dell’Istituto Comprensivo “Faenza – San Rocco” nel promuovere valori educativi fondamentali.