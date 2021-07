50 mila euro donati all’Ospedale Maggiore di Bologna in memoria di Fausto Gresini

50 mila euro a favore dell’Ospedale Maggiore di Bologna grazie alla campagna di raccolta fondi ideata dalla famiglia e dal team di Fausto Gresini. È stata una delle ultime volontà di Gresini stesso: aiutare l’ospedale dove per mesi è stato ricoverato. La consegna simbolica dell’assegno è avvenuta nella sede faentina della squadra di motociclismo. I fondi andranno a sostenere il Centro per la formazione “Giorgio Gamberale” dell’Ospedale Maggiore: è stato infatti acquistato una sorta di simulatore per permettere ai medici di terapia intensiva di perfezionare la loro preparazione e le loro risposte nei casi più delicati