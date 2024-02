Windsurf, stagione agonistica 2024: Grandi aspettative e tante competizioni per Francesco Forani

Per Adriatic Wind Club la stagione 2024 è iniziata con una squadra rinnovata.

“A metà gennaio, dopo la pausa natalizia, abbiamo ripreso gli allenamenti in casa e, i primi di febbraio ci siamo spostati a Cagliari per una settimana di allenamenti., – ha detto Roberto “Rubish” Pierani coach agonistica AWC, – Inoltre ragazzi più grandi hanno partecipato al raduno nazionale IQFoil a Civitavecchia, un primo valido test per capire da dove ripartire con il lavoro preparatorio.

Il gruppo è composto da 10 ragazzi di età compresa fra i 10 e i 18 anni, che nella stagione agonistica 2024 parteciperanno a regate e raduni nazionali e internazionali a partire da metà marzo.

Da segnalare la programmazione diversa per Francesco Forani, capitano della squadra, che seguirà gli allenamenti del Gruppo Nazionale U23 a partire dai raduni e regate primaverili a Palma di Maiorca e Hyères dopo i lusinghieri risultati ottenuti lo scorso anno al suo debutto in quest’ambito come Under19.