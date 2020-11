“Finalmente si torna in campo”. Il sollievo di coach Marco Bonitta la dice lunga sulla voglia della Consar di riappropriarsi della normalità, di tornare ad assaggiare il sapore delle sfide di campionato, dopo un mese di stop forzato per via del Covid, al quale la squadra ravennate ha pagato un dazio pesante. Così, 34 giorni dopo l’ultimo match disputato a Perugia, la Consar torna in campo domani a Piacenza (alle ore 19.30, in uno dei due anticipi della prima di ritorno della SuperLega, diretta su Eleven Sports) per affrontare la Gas Sales Bluenergy di coach Bernardi che, in corso d’opera, ha inserito nell’organico l’alzatore Baranowicz e il centrale iraniano Mousavi. La Consar si è fermata alla settima di andata, Piacenza è riuscita a giocare dieci gare, rinviando solo la trasferta di Verona per alcune positività del gruppo scaligero. “Il dato numerico dice questo – osserva Bonitta -: noi siamo l’unica squadra con 7 gare giocate, tutte le altre ne hanno di più e c’è chi le ha giocate tutte e 11 e questo la dice lunga sulla situazione attuale. Torniamo a giocare ma soprattutto non abbiamo più giocatori fermi per il Covid; anche gli ultimi positivi si sono negativizzati e sono tornati in palestra, il che non vuol dire che saranno tutti disponibili e pronti ma almeno ritroviamo un roster che ha la sua dignità. Da una settimana siamo tornati in palestra e dopo i primi giorni in cui mi ero anche preoccupato per le problematiche fisiche legate all’inattività prolungata, poi abbiamo trovato una buona qualità e intensità. Andiamo a Piacenza sapendo che incontriamo una squadra più forte di noi, che a differenza nostra non si è mai fermata, che anche mentalmente sta bene e che sta giocando anche bene. Per noi è importante ritrovare il campo e cercheremo di fare la nostra partita al meglio della nostra condizione”.

E’ il terzo atto stagionale tra le due formazioni, che si sono affrontate a settembre due volte a Ravenna, prima per la Coppa Italia (vinse la Consar) e poi per la prima di questo campionato (e Piacenza si è presa i tre punti). “Quelle due partite sono molto lontane, nel frattempo Piacenza ha cambiato l’alzatore, è diventata una squadra più creativa, più varia nella distribuzione, forse con qualità in meno in attacco rispetto a prima – osserva Bonitta – ma è migliorata molto nel fondamentale muro-difesa. Quella partita di campionato all’andata, però, ci fece subito capire che eravamo e siamo una squadra che può giocarsela con tutte, come hanno dimostrato i punti che abbiamo preso a Civitanova e a Milano. Dovrà essere così anche domani: fare il nostro gioco e provare ad approfittare delle opportunità che ci verranno concesse”.

Dirigeranno questa partita Mauro Goitre di Torino e Rossella Piana di Carpi, che ha già fischiato in questo campionato la Consar nella vittoriosa gara contro Cisterna.

Intanto, è stato fissato anche il secondo recupero: dopo il match con Verona, in programma il 9 dicembre alle 18 al Pala De Andrè, è stato calendarizzato per giovedì 17 dicembre alle 18 il match a Padova contro la Kioene. Caselle ancora vuote per Vero Volley Monza-Consar e Consar-Itas Trentino.

“Da domani al 23 dicembre ci attendono sette partite – chiosa il coach della Consar – otto se consideriamo anche il match del 27 dicembre. Poi, avendo il nostro Grozdanov l’impegno con la sua nazionale dal 12 al 17 gennaio in Israele, per le qualificazioni agli Europei, abbiamo già chiesto il rinvio delle tre partite con Vibo, Perugia e Verona. Attendiamo conferme in merito da parte della Lega e dei club interessati per una riprogrammazione”.