Sabato 16 ottobre FIAB Ravenna va in visita a Modigliana, il bel centro in provincia di Forlì. Potremo ammirare la bellissima piazza medievale, il caratteristico Borgo Vecchio e gli edifici storici come la Rocca dei Conti Guidi di cui la cittadina è ricca. Andremo in visita al Museo Don Giovanni Verità, che trova luogo nella casa natale del sacerdote patriota e carbonaro, e che oggi ospita una sala dedicata alla guerra e alla Resistenza. La figura di Don Giovanni Verità è nota per aver offerto, nell’agosto del 1849, un rifugio sicuro a Giuseppe Garibaldi, braccato da Austriaci e Pontifici. Ma non dimentichiamo che Modigliana è famosa anche per il Mandorlato al Cioccolato, dolce tipico e con una storia antica, che non mancheremo di assaggiare.

Partiremo da Piazza San Francesco a Ravenna e dopo un percorso circa 60K giungeremo a Modigliana. Dopo la visita al Museo e il pranzo al sacco, raggiungeremo la stazione di Faenza per rientrare in treno. Il percorso è complessivamente facile, con una salita più impegnativa negli ultimi 8 km per arrivare a Modigliana. Maggiori dettagli su www.fiabravenna.it dove troverete anche tutte le nostre iniziative e proposte cicloturistiche in programma.