Da venerdì 29 a domenica 31 ottobre 2021, torna l’atteso appuntamento, sospeso l’anno scorso a causa della pandemia, del Russi Street Food targato BOF, dove i migliori food truck d’Italia si ritroveranno per proporvi menù unici e irresistibili.

In piazza Farini sarà possibile gustare le prelibatezze della tradizione gastronomica di strada italiana ed estera, preparate sul momento da coloratissimi camioncini, vere e proprie cucine itineranti. Impareggiabili in quanto a proposta gastronomica ed inimitabili per il loro impatto estetico, i truckers proporranno le proprie pietanze divulgatrici dei sapori esclusivi del territorio e piatti “gourmet” preparati e serviti al momento.

Nato da una filosofia riassumibile in un’immagine, unica e inimitabile, Street Food celebra la strada, che diventa così spazio per socializzare ed espressione di un territorio, anch’esso unico e inimitabile. Una manifestazione che offrirà ai cittadini e ai visitatori l’opportunità di vivere un’esperienza insolita caratterizzata dal cibo e le sue tante contaminazioni, una vera “Food Immersion”.