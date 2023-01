Il Ravenna Women in trasferta blocca il cammino di un Hellas Verona in gran forma reduce dalla super vittoria in casa della Lazio.

L’Hellas parte con un pressing a tutto campo e cerca il vantaggio in un paio di occasioni: al 3’ Rognoni dal fondo mette in difficoltà la difesa del Ravenna con Ventura pronta a salvare sulla linea. Al 5’ nuova occasione: retro passaggio sbagliato di Burbassi trova Rognoni pronta ad intercettare e concludere di sinistro, bloccata dalla parata determinante di Vicenzi che risponde d’istinto. Sul conseguente calcio d’angolo ancora l’estremo difensore del Ravenna si supera sul colpo di testa di Meneghini.

Il risultato si sblocca al 18′ del primo tempo quando l’Hellas Verona apre la difesa del Ravenna con una triangolazione veloce che porta a rete Pellinghelli. Sembrerebbe tutto in discesa per il Verona che non trova la stoccata vincente. Le leonesse nonostante il momento difficile, non dermordono e restano in partita.

Nel secondo tempo il Ravenna conquista campo alzando il baricentro del gioco, forte dell’inserimento di Domi e lo spostamento di Gianesin a supporto di Burbassi. Al 63’ trova il pareggio grazie a Barbaresi brava a sfruttare un errore della difesa ospite. Le leonesse sentono che la partita può prendere una piega differente e vanno vicine alla vittoria con un bel tiro in diagonale della nuova entrata Elena Mariani.

Un prezioso e meritato pareggio.

Domenica prossima 5 febbraio (ore 14.30) a Ravenna è attesa la quotata Ternana, tra le squadre candidate alla vittoria finale del Campionato di serie B.

TABELLINO

Hellas Verona – Ravenna: 1 – 1

Reti: 18’ Pellinghelli (HV), 63’ Barbaresi (RA)

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Ventura, Barbaresi, Scarpelli (17’ st Domi), Carrer, Burbassi (38’ st Mariani Elena), Mariani Elisa, Gianesin, Mascia, Giovagnoli, Vicenzi, Gardel

A disposizione: Candeloro, Tonelli, Ruotolo, Raggi, Carli

All. Massimo Ricci

SSDARL WOMEN HELLAS VERONA

Shore, Ledri, Meneghini, Peretti, Anghileri (32’ st Casellato), Pasini, Bison (43’ st Giai), Rognogni (21’ st Semanova), Lotti, Pellinghelli, Capucci

A disposizione: Lefevbre, Bursi, Quazzico, Vergani, Keizer, Doneda

All. Matteo Pachera

Ammonite/i: Pellinghelli (HV), Mascia (RA), Giovagnoli (RA), Vicenzi (RA)