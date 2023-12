Il neo assessore al turismo Simona Sangiorgi svolgerà il proprio incarico in giunta part-time. A spiegarlo è stata la stessa assessora durante la conferenza stampa. Sangiorgi, docente al liceo linguistico di Cesena, ha infatti spiegato di non voler lasciare i propri studenti senza professore dopo quattro mesi dall’inizio dell’anno scolastico.

“Dopo due Alluvioni e dopo la tante settimane di attesa, stupiti che non sia stata trovata una figura che possa occuparsi a tempo pieno della città” critica invece Alessandro Vitali, dirigente comunale de Il Popolo della Famiglia a Faenza.

“I due nuovi innesti all’interno dell’Amministrazione arrivano come un atteso dono di Natale sotto l’albero. Dopo le tante, troppe, settimane di attesa, rimaniamo tuttavia stupiti dalla nomina ad Assessore parte time della Dottoressa Sangiorgi, la quale risulta già impegnata nel suo ruolo di docente.

Ci stupisce il fatto che l’amministrazione non sia stata in grado di individuare una figura che possa occuparsi di Faenza a 360 gradi, a tempo pieno. Rammentiamo infatti che la drammaticità degli eventi alluvionali ed i nefasti riflessi che ne sono conseguiti, costringono ad un lavoro ed uno sforzo ancora più di impronta rispetto alle condizioni di “normalità”.

Auspichiamo dunque, come Popolo della Famiglia, che questa non si riveli una nomina figlia di un ripiego su una figura importante del Partito Democratico faentino in assenza di alternative. Quanto prima auspichiamo un suo coinvolgimento a tempo pieno per la centralità del governo cittadino.

Come Popolo della Famiglia auguriamo buon lavoro alla Dottoressa Sangiorgi ed alla Dottoressa Camorani, di cui abbiamo apprezzato il suo volersi definire una figura tecnica.

È proprio questo, ovvero profili altamente tecnici e non necessariamente politicizzati, che avevamo chiesto per la città.”