Inaugura il 24 dicembre, al termine della messa in programma alle 11, il presepe in cripta di Pieve Corleto, arrivato quest’anno alla 14^ edizione. Il visitatore, una volta entrato, si trova a essere parte stessa del presepe, come se fosse un personaggio, a fianco delle varie figure. Un percorso riservato permette di visitare i diversi ambienti. La cornice della cripta millenaria è parte integrante delle scene.

Il presepe sarà aperto dalle 15 alle 19 nelle giornate del 24, 25, 26, 30 e 31 dicembre e dell’1, 6, 7, 13, 14, e 21 gennaio.

Per informazioni è possibile contattare

Edoardo 340-6534083

Samuele 338-6382729

pievecorleto@gmail.com

oppure seguire il presepe sulla pagina Facebook “Presepe in Cripta – Pieve Corleto”