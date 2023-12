Durante la conferenza annuale tenutasi questo anno a Salvador de Bahia, la Complex Systems Society ha riconosciuto l’eccellenza scientifica della dottoressa Giulia Menichetti, ravennate e laureata in Fisica all’università di Bologna, principal investigator presso la Harvard Medical School (Mass General Brigham Hospital), e docente affiliato al Network Science Institute (Northeastern University) di Boston.

Il premio scientifico junior, assegnato dalla Società a giovani ricercatori, è stato conferito a Giulia Menichetti per il suo straordinario contributo nel campo della scienza della complessità applicata all’alimentazione tramite il progetto Foodoma. Il progetto mira a trasformare la scienza dell’alimentazione in una disciplina esatta attraverso l’applicazione della scienza della reti e dell’intelligenza artificiale alle molecole del cibo.

Il premio conferito a Giulia Menichetti dalla Conference on Complex Systems 2023 è stato motivato dalla suo contributo pionieristico nel campo della scienza del cibo, riconoscendo le ampie implicazioni che la sua ricerca potrebbe avere nel panorama della ricerca sanitaria.

La dottoressa Menichetti, entusiasta del riconoscimento ottenuto, ha espresso gratitudine per il riconoscimento ricevuto e per l’opportunità di contribuire a un campo così vitale e in continua evoluzione.

Il prestigioso premio conferito alla dottoressa Giulia Menichetti testimonia l’impegno costante dei ricercatori italiani e dei giovani talenti che portano innovazione e progresso scientifico nei settori della complessità e della ricerca interdisciplinare.

Di seguito il link relativo al premio: https://cssociety.org/community/awards/junior-scientific-award