Il Popolo della Famiglia interviene con una nota sul progetto del Parco Eolico sulle coste dell’Adriatico a Ravenna. Un impianto dalla superficie grande come l’Isola d’Elba che presenta più di un punto interrogativo.

Mirko De Carli, Consigliere Nazionale del Popolo della Famiglia e Consigliere comunale a Riolo Terme: “Il parco Eolico davanti le coste ravennati rappresenta la follia ideologica delle lobby green. La metratura del parco che deve essere realizzato va a penalizzare enormemente quello che è la pesca marittima, in una zona che rappresenta un bacino di pesca molto importante: un macigno per i pescatori e per le rispettive famiglie.

Nutriamo Inoltre più di qualche perplessità sui costi, essendo l’impresa incaricata alla costruzione una piccola realtà con un capitale sociale di circa 11 Mila euro. Paragonato al costo del parco, circa 2.5 miliardi di euro, qualcosa che torna c’è. Infine l’impatto ambientale per la costruzione e la gestione del parco (vedi pacchi batteria, rischio incendi ecc…) è tutt’altro che di poco conto.”

Alessandro Vitali, dirigente comunale de Il Popolo della Famiglia a Faenza e segretario regionale del Movimento Giovanile del PDF, prosegue: “Le lobby del mercato green trovano nella amministrazione regionale a trazione Partito Democratico una ottima sponda con cui stabilizzarsi sul nostro territorio. Questo progetto fa acqua da tutte le parti e potrebbe tradursi in un enorme fallimento, economico ed ambientale. Abbiamo un settore che è la pesca che va difeso, non danneggiato.”

Infine Mirko De Carli: “Essendo candidato al Parlamento Europeo con la Lista Libertà (circoscrizione Nord Est) questo del mercato green e delle lobby ad esso connesse è un punto che seguo con attenzione. Mi batterò affinché la nostra Romagna non sia presa di mira da chi esercita i propri meri interessi economici. Alla faccia del green”