Dopo oltre 5 anni di assenza ritorna a metà maggio la Festa del PD a Castel Bolognese.

La festa si svolgerà da venerdì 10 a domenica 12 maggio in Via Emilia interna 137 (Palazzo Pietro Costa).

Prenderà il nome di Castel Bolognese in Festa e sarà suddivisa in 3 momenti.

Venerdì 10 maggio: dalle 19.30, serata APERICENA a prezzo fisso, con buffet gastronomico in formula all you can eat e un drink a scelta, alcoolico o analcoolico, tra le proposte del bar.

ore 21.30 musica dal vivo con il DUO JAMIN-A’, con “TUTTE LE DONNE DI FABRIZIO DE ANDRÉ”

Sabato 11 e Domenica 12 maggio: STAND GASTRONOMICO dalle ore 19.00 con menù

romagnolo. La prenotazione della cena non è obbligatoria ma è gradita e consigliata.

Sabato 11 ore 21.30 musica dal vivo con A Contifatti live band ‘60 ‘70 ‘80.

Domenica 12 ore 21.30 la Fisallegra: Loretta, Fortunato, Marino.