Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 18 al 24 dicembre 2023:

Ariete

La settimana ti regalerà molte opportunità di vivere l’amore e le relazioni, in generale, con la spensieratezza di un tempo. Tu dovrai essere abbastanza bravo da non attirarti problemi da solo. Nel lavoro ti converrà mantenere un atteggiamento diplomatico

Toro

Purtroppo Venere, ancora in opposizione, potrebbe provocare nuovi diverbi o malintesi in amore. Occhio alla gelosia! In questo periodo traggono beneficio dalle stelle i flirt, le avventure prive di importanza. Sul fronte lavorativo riuscirai a risolvere un problema complicato.

Gemelli

In questi giorni dovrai impegnarti per essere più disponibile nei confronti degli altri, cercare di chiarirti con calma e tranquillità. Settimana interessante per chi vorrà fare nuove conoscenze. Nel posto di lavoro dovrai usare più diplomazia possibile.

Cancro

In amore ti sarà possibile risolvere le differenze, incomprensioni o piccoli battibecchi con il partner. Tu, però, faresti meglio a non diventare troppo esigente con l’altro. Giornate molto stimolanti nel lavoro. Tu avrai buone intuizioni, idee vincenti a cui dare forma.

Leone

La tua settimana potrebbe portare nuovi dispute in famiglia o qualche fastidioso contrattempo. Le relazioni nate da poco saranno ancora più a rischio, se non faranno attenzione. Favorite le libere professioni.

Vergine

Sarà indispensabile trovare un modo nuovo di amare, di vivere serenamente in famiglia, per porre fine alle continue discussioni. Se ti tornerà utile, faresti bene a concederti una piccola pausa di riflessione. Nuove collaborazioni di lavoro all’orizzonte.

Bilancia

Sul fronte relazionale farai bene a parlare con il cuore aperto, non nasconderti dietro la diplomazia. Cerca, però, di mantenere la prudenza, quando sceglierai le parole da dire agli altri. Sul fronte professionale potrebbero esserci cambiamenti importanti molto presto.

Scorpione

In amore sarai sostenuto da una grande energia che ti permetterà di fare notevoli progressi. Non sprecarla inutilmente pensando a chi ti ha inflitto un danno nel passato. Favoriti i rapporti di collaborazione e i guadagni extra.

Sagittario

La settimana potrebbe offrirti occasioni ghiotte d’incontrare una persona speciale. Chi è in coppia, farà meglio a tenere a bada la propria gelosia. Nel lavoro tutti i piccoli problemi o disguidi si risolveranno con più facilità.

Capricorno

Durante questa settimana aumenterà in maniera esponenziale la tua capacità di comprensione. Cerca solo di non fare colpi di testa in amore, sii prudente. In questo momento le stelle premiano chi ha il coraggio di osare nel lavoro.

Acquario

L’amore potrebbe essere messo a dura prova dai numerosi impegni che stai affrontando nella tua vita pratica. Purtroppo, chi è coinvolto in un problema legale o burocratico non potrà aspettarsi soluzione nell’immediato futuro. Occorrerà avere pazienza.

Pesci