Grande prestazione dei Blacks in casa di Roseto, formazione imbattuta davanti al proprio pubblico, arrivati ad un passo dall’impresa. Decisivi nel finale sono stati alcuni episodi, come era normale che fosse in un match così vibrante ed equilibrato. Complimenti alla Liofilchem che prima del match ha voluto omaggiare Pastore con una targa, ringraziandolo per i due anni vissuti in maglia rosetana dove ha giocato due finali play off e vinto una Coppa Italia. L’ottima notizia della serata è il rientro di Tomasini che dopo oltre due mesi di stop ha giocato 16’ segnando 7 punti e mostrandosi sempre nel vivo del gioco.

Roseto parte forte andando sul 10-1 approfittando dell’attacco spuntato dei Blacks, ma una volta riordinate le idee, gli uomini di coach Lotesoriere rientrano in partita. Un canestro di Tomasini vale il 13-15 poi Roseto piazza un break di 11-0 nell’ultimo minuto e mezzo e arriva al riposo avanti 26-13. Faenza continua a lottare a testa bassa e con Galassi raggiunge il -3 (29-32), Roseto ancora una volta reagisce e i Raggisolaris riescono ad arrivare all’intervallo sotto 37-44, un ‘buon passivo’ in attesa che la mira in attacco torni ad essere delle migliori.

Cosa che avviene nel terzo quarto, dove i Blacks giocano alla grande. Un inizio perentorio vale il sorpasso con Siberna (47-46) e l’allungo con Aromando per il 52-46. Roseto risponde da grande squadra e raggiunge la parità al 30’: 59-59. Gli ultimi dieci minuti sono palpitanti ed equilibrati. A poco più di due minuti dalla fine Roseto allunga sul 79-71 con cinque punti di Klhyuchnyk e due liberi di Durante, ma i Blacks rispondono con una tripla di Poggi e un canestro di Vico per il 74-79 a 31’’ dalla fine. Mantzaris si inventa la tripla dell’82-74 e Aromando risponde sempre dai 6,75 per il 77-82 a 5’’. Al rientro dal time out chiesto da Roseto, Poggi commette fallo sistematico su Poletti, vedendoselo sanzionare come antisportivo. Decisione che di fatto non concede più altri possessi ai faentini. A chiudere i conti sono il pivot e Mantzaris dalla lunetta, ma lo scarto finale è troppo pesante per i Raggisolaris per quello che ha detto il campo.

Liofilchem Roseto – Blacks Faenza 86-79

LIOFILCHEM ROSETO: Fabris ne, Maiga, Durante 15, Poletti 21, Marcucci ne, Dervishi ne, Mastrototaro ne, Donadoni 2, Guaiana 6, Klyuchnyk 21, Mantzaris 8, Santiangeli 13. All.: Gramenzi

BLACKS FAENZA: Galassi 13, Papa 6, Siberna 8, Vico 3, Poggi 14, Ballarin, Petrucci 5, Aromando 14, Tomasini 7, Pastore 9. All.: Lotesoriere

Arbitri: Barbieri – Bernassola

NOTE. Parziali: 26-13; 44-37; 59-59. Tiri da 2: Roseto: 24/38, Faenza: 18/33; Tiri da 3: Roseto: 5/21, Faenza: 10/31; Tiri liberi: Roseto: 23/26, Faenza: 13/20; Rimbalzi: Roseto: 33, Faenza: 34.