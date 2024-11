Scatta domenica prossima 10 novembre la stagione ufficiale delle squadre di pallanuotodel Nuoto Sub Faenza con il derby provinciale che vedrà il team Ragazzi Under 14 allenato da Alessandro “Sasha” Bandini e Luca Cimatti affrontare i “cugini” del Ravenna in trasferta alla piscina comunale “Gianni Gambi”, dopo avere disputato varie gare amichevoli. La partita programmata alle 14 sarà la seconda della prima giornata della 1^ fase di qualificazione nel Girone C del Campionato Regionale di categoria in ambito Fin, che vede al via anche la Rari Nantes Romagna e la Polisportiva Comunale Riccione, le quali si affronteranno a Forlì alle 11.45 sempre domenica. I gironi A e B sono rispettivamente formati da 4 squadre delle province di Bologna, Modena e Parma.

Nel settore della pallanuoto il Nuoto Sub Faenza ha confermato la stretta e proficua collaborazione con la Pallanuoto Ravenna, la cui prima squadra in Serie C allenata da Vladimir Cukic accoglierà alcuni elementi faentini, così come sempre in ambito Fin la formazione Allievi Under 16, che giocherà il primo incontro sabato 16 novembre: agli ordini di coach Mattia Valentini con Vladimir Cukic si allenerà per lo più a Faenza assieme agli Under 17 ed ha in organico 5 ragazzi del 2009 e 2010 in prestito dal Nuoto Sub.

Responsabile del Settore pallanuoto del Nuoto Sub Faenza è Roberto Carboni, Piero Calderoni il primo allenatore, mentre coordinatrice del Settore giovanile è Giulia Bonoli.

A coach Calderoni è affidata la squadra Under 17 iscritta al Campionato regionale Uisp con in organico alcuni giocatori Under 18 in prestito dalla Ravenna Pallanuoto.

Sarà al via del Campionato di categoria organizzato dal Comitato Regionale Emilia-Romagna della Fin anche la squadra Esordienti Under 12 allenata da Luca Cimatti, che scenderà in acqua per la 1^ giornata del girone B della 1^ fase di qualificazione solo a metà dicembre nel raggruppamento composto anche da Ravenna, Rari Nantes Bologna, De Akker Bologna.

Il Nuoto Sub Faenza sta allestendo pure la squadra Acquagoal in ambito Uisp con i bambini che saranno affidati a Luca Cimatti e a Giulia Bonoli: in programma concentramenti con pari età di città vicine.

Nel settore della pallanuoto vanno ricordate le preziose collaborazioni degli allenatori del nuoto Silvio Spada ed Edoardo Rimini, mentre il giocatore del Ravenna Gianmaria Renzi si aggiunge nella formazione dei pallanuotisti più piccoli. Continua inoltre il corso di mini waterpolo che è l’avviamento a questo sport in programma due volte alla settimana.

Dai più giovani ai più grandi: sarà iscritta al campionato Emilia-Romagna dell’Uisp anche la squadra dei Master che ha come allenatore Giancarlo Spoglianti.