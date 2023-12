“Quanto costa al comune questa applicazione e perché non è stato prodotto l’aggiornamento?”

Alessandro Vitali, dirigente de Il Popolo della Famiglia a Faenza, interviene nuovamente nel merito dei disagi riscontrati dai cittadini con l’applicazione MOVS: “Era circa metà Ottobre quando come Popolo della Famiglia segnalammo che per i telefoni con nuove versioni di Android non era possibile scaricare l’applicazione MOVS, con tanto di finestra di dialogo che si apre tentando di scaricare l’applicazione.

Questo è solo uno dei tanti problemi riscontrati dai Faentini, che si trovano alle prese con una gestione scomoda e poco efficiente.

A metà Ottobre contattammo l’ufficio Operativo MOVS: come risposta ci dissero che erano in attesa di un aggiornamento per risolvere la problematica. Aggiornamento che ancora non è pervenuto.

Ora, visto e considerato i disagi, ci chiediamo quanto costi la gestione di questa applicazione al comune e sul perché non si possa pensare di optare per altre applicazioni più veloci ed immediate, magari ragionando a livello provinciale, di modo di avere una uniformità su tutta la provincia di Ravenna.

Al momento, con la viabilità caotica e con meno parcheggi a disposizione, questo di MOVS è un vero e proprio disservizio.”