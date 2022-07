Nello specifico il Ministro ha potuto vedere la realizzazione e posa di alcuni degli oltre 200 pali che si stanno posizionando per adeguare la banchina Docks alle nuove profondità dei fondali. Il progetto HUB, in questa prima fase prevede, tra i tanti interventi programmati e finanziati anche con fondi del PNRR, l’approfondimento dei fondali del porto sino a -12,5 mt, il rifacimento di banchine esistenti per adeguarle ai nuovi fondali, la costruzione di oltre 1.000 mt di nuova banchina e la realizzazione di più di 200 ettari di nuove aree per la logistica.

I lavori del Ravenna Port Hub sono affidati a Rhama Port Hub, quale contraente generale, società di progetto formata dal Consorzio Stabile Grandi Lavori ( in quota maggioritaria, per il 72%) e Dredging International. Le opere del CSGL sono realizzate dalle consorziate Rcm Costruzioni (per il 65%) e Fincosit (35%).