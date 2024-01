Viabilità: disagi da mesi attorno alla scuola Carchidio-Strocchi

Dovrebbero terminare nei prossimi giorni i disagi nell’area dell’istituto comprensivo Carchidio-Strocchi sorti con l’arrivo del cantiere per lavori necessari nelle palestre e in altre aree della scuola.

Il cantiere in questi oltre 3 mesi ha di fatto reso inagibile a insegnanti e personale scolastico l’accesso al parcheggio a loro dedicato, con il risultato che i dipendenti della scuola sono stati costretti a trovare un posto auto nelle piccole vie limitrofe: via Carchidio, via Silvio Pellico, via Zauli Naldi, dove, da mesi, va in scena ogni giorno una sorta di parcheggio selvaggio, tant’è che quasi abitualmente la Polizia Locale multa diversi veicoli ad ogni passaggio, poiché lasciati in zone di divieto o sopra i marciapiedi. Sanzioni a partire da 60 euro. Al disagio e alla rabbia legata alla perdita di tempo per trovare posteggio, si è quindi andata a sommare in diversi casi la rabbia per la multa da pagare.