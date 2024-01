La Regione Emilia-Romagna ha annunciato che è in corso l’erogazione dei contributi per la sostituzione e riparazione di autoveicoli, ciclomotori e motocicli danneggiati, resi inservibili o rottamati dopo gli eventi di maggio scorso.

“Sui 910 bonifici effettuati dalla Regione finora, per un totale di circa 1 milione e 200mila euro, 657 sono destinati a cittadini della provincia di Ravenna”, specifica il sindaco Michele de Pascale.

Come stabilito dal bando, aperto il 31 ottobre e tuttora attivo, sono previsti contributi fino a 5mila euro per sostituire le auto e 700 euro per i ciclomotori o motocicli, e fino a 2mila euro per ripararli.

Si tratta di risorse provenienti dalla raccolta fondi della Regione “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”; sul totale raccolto, 27 milioni sono stati destinati a questo bando.

“Il territorio di Ravenna – continua de Pascale – è stato quello maggiormente danneggiato dagli eventi alluvionali, come è evidente anche dai numerosi contributi erogati. Ringrazio chi ha aderito alla raccolta fondi e la Regione Emilia-Romagna per aver messo a disposizione con efficienza queste risorse, che rappresentano un passo concreto per offrire un po’ di respiro ai cittadini colpiti dall’alluvione, che ad oggi dopo otto mesi aspettano ancora dal Governo gli indennizzi per i beni mobili”.