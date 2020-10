Vaccino antinfluenzale: la campagna parte il 12. Limite di età abbassato a 60 anni

Partirà il 12 ottobre la campagna vaccinale contro l’influenza in Emilia-Romagna. Due settimane in anticipo rispetto allo scorso anno. Una decisione dovuta anche alla necessità di semplificare diagnosi e gestione dei casi sospetti di Covid. Sempre a causa del Coronavirus, il limite di età è stato abbassato a 60 anni. Sono 1 milione e 200 mila, attualmente, le dosi di vaccino acquistate dalla Regione Emilia-Romagna quest’anno, il 20% in più rispetto alla scorsa stagione, ma potrebbero comunque non bastare per soddisfare la richiesta di vaccinazione da parte dei cittadini. In accordo col Governo, comunque, il vaccino sarà garantito a tutte le persone che ne hanno diritto gratuitamente.