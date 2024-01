Grazie all’asta del regalo brutto, l’iniziativa benefica che lo scorso 24 dicembre ha chiuso la manifestazione ‘Il Palazzo di Natale’ promossa da Comune di Russi, Coldiretti Ravenna e Campagna Amica nella bella cornice di Palazzo San Giacomo, è stato possibile raccogliere fondi da destinare alla Caritas Parrocchiale, attiva quotidianamente nell’aiuto concreto ai cittadini in difficoltà economica.

Grazie alla generosità dei cittadini e di tutti i partecipanti all’asta è stato possibile raccogliere 250 euro, somma che questa mattina, in Municipio, alla presenza della Sindaca Valentina Palli, è stata consegnata da Marco Gambi, Presidente Coldiretti Russi e dal Coordinatore provinciale di Campagna Amica Andrea Conti a Don Emanuele Casadio, vicario parrocchiale e Direttore Caritas che li impiegherà per aiutare come sempre chi ha più bisogno.

“L’asta solidale – ha detto Gambi – ha consentito non solo di evitare ulteriori sprechi sensibilizzando i tanti presenti al Palazzo di Natale al riciclo e riutilizzo, ma ha anche contribuito ad aiutare concretamente chi si trova in condizioni di fragilità economica. Ringraziamo quindi il Comune che ha creduto nell’iniziativa natalizia e tutti coloro che hanno donato col sorriso”.

Don Emanuele ha a sua volta ringraziato gli enti promotori dell’iniziativa e i donatori sottolineando “l’importanza della solidarietà in un contesto sociale che negli anni, prima per via della pandemia poi a causa dell’alluvione, è divenuto ancora più fragile”.