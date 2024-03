Via Pomposa: i residenti chiedono una zona 30 Km/h. “Auto troppo veloci”

Limite dei 30 Km/h in via Pomposa. Lo chiedono i residenti della zona, lo valuterà il Comune di Ravenna. Via Pomposa è la strada che costeggia il Parco Teodorico, parallela di via Chiavica Romea, anch’essa al centro di proposte e studi per migliorarne la sicurezza stradale. In via Pomposa, oggi, i mezzi transitano troppo velocemente e sono già tante le situazioni di pericolo venutesi a creare, coinvolti anche bambini. Lungo la strada sono presenti diversi accessi pedonali per il parco Teodorico, vari quindi attraversamenti pedonali ed è presente l’asilo L’era dei bimbi.