Torna il parcheggio gratis per gli acquisti a Faenza con il progetto “Shopping in C’entro”. In vista dello shopping natalizio e post festivo, Comune di Faenza, Môvs e Consorzio Faenza C’entro ripropongono l’iniziativa che sostiene le attività del centro storico, attraverso ore di sosta gratuite per i loro clienti.

A chi effettua acquisti nei negozi aderenti al Consorzio saranno consegnati appositi codici sosta che consentiranno di parcheggiare gratuitamente per due ore, in qualsiasi area di sosta del centro di Faenza. In tutto sono stati distribuiti ben 4mila coupon, per un totale di 8mila ore di sosta gratuita. A questi si aggiungono, come lo scorso anno, 16mila cartoline, consegnate ai cittadini insieme al periodico 6 in Unione – Faenza e’ mi Paés, con cui i faentini potranno quindi recarsi in centro e sostare gratuitamente per due ore mentre fanno acquisti. Inoltre, novità di quest’anno, saranno inviati a tutti coloro che fanno acquisti utilizzando l’App Faenza Shopping Card più di 1300 codici parcheggio direttamente sui propri smartphone, nella sezione dell’app Parking Smart Code.

Il funzionamento dei codici per il parcheggio gratuito è semplice: l’opzione “Codice Bonus” è attivabile direttamente dal parcometro, selezionandola con il tasto (TT) dal 3 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022. Una volta selezionata l’opzione, si dovrà digitare il codice ricevuto nel parcometro, insieme al numero di targa. Sarà comunque possibile aggiungere sempre ulteriore tempo di sosta al bonus per lo shopping, pagando in base alla tariffa di sosta della zona.

“Come per il passato – spiega il vicesindaco di Faenza Andrea Fabbri – abbiamo voluto sostenere la città e i suoi operatori economici in un periodo così importante come quello delle festività del Natale, considerando anche il particolare momento dovuto all’emergenza sanitaria che tanto sta gravando proprio su molte attività commerciali. Così, anche quest’anno, abbiamo riproposto le ore di sosta gratuita per i clienti che decideranno di arrivare in centro storico per fare i loro acquisti. Una misura con l’obiettivo di sostenere i commercianti in questo secondo Natale, ancora segnato dalla pandemia”.

“Shopping in C’entro” è un’iniziativa del Consorzio Faenza C’entro con Môvs – progetto delle società Input Srl e Abaco Spa – e il Comune di Faenza, in collaborazione con la cabina di regia composta da Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Confartigianato e Cna, con il contributo della Bcc – Credito cooperativo ravennate e imolese.

Per ulteriori informazioni, contattare la Segreteria del Consorzio al numero 0546 061945, o alla mail info@faenzacentro.it.