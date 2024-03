Appena terminata la riunione di coordinamento in Prefettura per lo sbarco della nave Life Support di Emergency attesa a Ravenna per giovedì 21 marzo alle ore 8.00. L’attracco è confermato alla banchina del Terminal Crociere di Porto Corsini.

I 71 migranti a bordo della nave saranno poi trasferiti con mezzi della Croce Rossa Italiana al Pala De Andrè, dove verranno effettuati tutti gli adempimenti sanitari e di polizia.

I 71 migranti resteranno in Emilia Romagna e saranno ripartiti tra le varie province secondo il seguente piano: Bologna 16, Forlì Cesena 9, Reggio Emilia 9, Ferrara 5, Modena 11, Parma 7, Piacenza 5, Rimini 5, mentre a Ravenna resteranno i 3 minori di cui due non accompagnati e un adulto maggiorenne fratello di uno dei 3 .

I migranti diretti a Bologna (in totale 53) saranno accompagnati con un pullman al centro Mattei per essere poi distribuiti tra tutte le province Emiliane, mentre per Forlì Cesena e Rimini saranno prelevati direttamente al Pala De Andrè

Tutti gli allestimenti da parte della Croce Rossa Italiana, Servizi Sociali del Comune di Ravenna e Questura saranno predisposti nella giornata di mercoledì prossimo e sempre nel pomeriggio di mercoledì si terrà una riunione finale di coordinamento al Pala De Andrè per definire tutti i dettagli operativi.