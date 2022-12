Luca Valentino, atleta del Circolo Velico Ravennate, e il suo equipaggio, composto da Pietro Salvadego, Andrea Abbruzzese e Fabio Boldrini, sono i nuovi campioni italiani di Match Race, categoria Open. Un successo che riporta il titolo dell’uno contro uno in chiave velica sotto il guidone del circolo di Via Molo Dalmazia, più volte vincitore con i suoi atleti della manifestazione e recente organizzatore del Campionato Europeo Open di Match Race.

Il titolo è stato assegnato a Torre del Greco dove la giornata finale è iniziata con due ore di ritardo a causa dell’assenza del vento che, una volta arrivato sul campo di regata, ha soffiato tra gli 8 e 10 nodi, consentendo al Comitato di Regata di iniziare il programma delle finali.

Quella per il titolo Open ha visto contrapposti Rocco Attili, del Centro Velico 3V, e l’equipaggio di Luca Valentino. Quest’ultimo, reduce da una lunga serie positiva iniziata nel Round Robin, ha superato l’esperto avversario con il punteggio di 3 a 0.

“Al di la del risultato, è stata una finale molto combattuta – spiega Luca Valentino – Alla prima boa del match di apertura eravamo dietro e penso sia stato proprio quel sorpasso a farci capire che, per quanto Rocco fosse indicato come favorito, potevamo dire la nostra e giocarcela sino alla fine. In effetti, da quel momento abbiamo preso un buon abbrivio, gestendo piuttosto bene i due match seguenti“

Il podio assoluto è stato completato da Riccardo Sepe del Circolo Canottieri Aniene.