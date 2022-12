“Non siamo troppo sorpresi dall’annuncio del Sindaco del ritorno dell’illuminazione pubblica dall’una alle 5 di notte a partire dal 7 dicembre, è l’unica scelta possibile e l’unica che possa essere fatta se si decide di operare, per una volta, con il buon senso che dovrebbe sempre animare l’azione di un amministratore che vuole agire da buon padre di famiglia.

Fin dall’annuncio della misura, troppo drastica per giustificare il modesto risparmio energetico, l’opposizione si è contrapposta fortemente a questa scellerata decisione dell’Amministrazione, ed in effetti come ampiamente previsto e temuto, in città si sono moltiplicate le segnalazioni di furti, atti di vandalismo ma soprattutto si è diffuso un forte più che giustificato senso di paura, come poi la partecipazione a manifestazioni, raccolta firme e proteste online hanno dimostrato.

Come opposizione ci riteniamo quindi fortemente soddisfatti per quella che non può che definirsi una vittoria netta, vittoria per la quale abbiamo lottato ogni giorno nelle ultime settimane dimostrando che un’opposizione che fa fronte unito ha tutte le carte in regola per dare i giusti input e di conseguenza governare la città. In tutto ciò stride il silenzio assordante di un Vicesindaco che pare si appropri delle deleghe alla sicurezza solo quando serve fare notizia o sventolare provvedimenti propagandistici, ma ci faremo una ragione anche di questo, oggi è il giorno della vittoria e della soddisfazione.

Un ringraziamento va a tutti quei cittadini che insieme a noi hanno lavorato per far rinsavire la Giunta, come abbiamo sempre fatto e come sempre faremo continueremo a lavorare per il bene di tutti i ravennati.”



I gruppi consiliari:

Lega-Salvini Premier

La Pigna, Città-Forese-Lidi

Fratelli d’Italia

Viva Ravenna