Si arricchisce l’offerta di servizi online per i cittadini del Comune di Lugo. Se in precedenza la procedura era cartacea, da oggi è possibile presentare la comunicazione per gli interventi di abbattimento alberi direttamente online. Nei prossimi mesi il servizio sarà ampliato anche ad altri Comuni dell’Unione della Bassa Romagna.

Sul territorio comunale l’abbattimento di un albero può essere effettuato previa comunicazione all’Amministrazione, indicandone le motivazioni: queste possono riguardare esclusivamente alberi pericolanti, danni a strutture e/o impianti tecnologici e a terreni agricoli produttivi, eccessiva densità di impianto relativamente alle alberature soccombenti, ristrutturazione di giardino.

La domanda online è disponibile sul sito del Comune di Lugo www.comune.lugo.ra.it nella sezione Guida ai servizi – Ambiente e verde. Per accedere è necessario essere in possesso delle credenziali Spid. La richiesta può essere presentata anche dalla ditta che esegue la prestazione, tramite delega della proprietà interessata.

L’implementazione fa parte di «Bassa Romagna Smart», un ampio progetto di semplificazione e digitalizzazione dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi erogati.