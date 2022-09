Non si farà la rotatoria all’incrocio di Osteria fra via Lunga e via Dismano

Non si farà al momento la rotatoria di Osteria all’incrocio fra via Dismano e via Lunga. Lo ha confermato in consiglio comunale il vicesindaco Eugenio Fusignani rispondendo al capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi, che sul tema ha interpellato più volte il consiglio comunale.

Per migliorare la sicurezza dell’incrocio pericoloso, teatro di diversi incidenti, per ora rimarrà unicamente l’autovelox che si incontra provenendo da Ravenna, fuori dall’abitato di Osteria, attivo da metà giugno, e il box per velox sul lato opposto dell’incrocio