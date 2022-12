“Ulteriori tagli alla sanità Faentina e di tutto il distretto che riguarda soprattutto il comprensorio collinare” così Area Liberale commenta la decisione dell’Ausl Romagna di dotare il territorio di Faenza e Lugo di un’unica automedica per il 118.

“Come Area Liberale siamo già in contatto con alcuni Sindaci che rappresentano le comunità più penalizzate da questo taglio del servizio di pronto intervento, anche noi riteniamo un’ennesimo taglio a discapito dei Faentini e dei territori vicini, non riteniamo giusta la scelta ed ancora meno giusta non avere prima un confronto con i Sindaci dei comuni più penalizzati” commentano i consiglieri comunali Gabriele Padovani e Giorgia Maiardi.

“Fa molto pensare anche il tipo di messaggio comunicativo che si vuol far passare, perché sulla stampa lo si vuol far passare come un taglio per il territorio del Lughese quando, in pratica, quello più penalizzato è il comprensorio Faentino perché, come il punto base dell’auto medica sarà Cotignola” evidenziano Maiardi e Padovani.

“Cercheremo di sollecitare anche il Sindaco di Faenza nell’ appoggiare le rimostranze dei comuni della collina”.