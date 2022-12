Accolta dal titolare Alberto Servadei e dallo staff aziendale che – accompagnandola nei diversi locali dell’impresa le hanno illustrato le diverse fasi produttive – la sindaca si è complimentata per come la Biogelart ha reagito agli anni della pandemia, investendo e puntando sull’innovazione.

Specializzata da oltre 30 anni nella produzione di basi per la gelateria, in tempi recenti l’azienda ha infatti creato la linea Servadei, concentrata nella produzione di confetture e marmellate, creme spalmabili e salse tutte biologiche. Presentati in diverse fiere, i prodotti della nuova gamma hanno ottenuto consensi a livello internazionale, affermando la tradizione locale come quella dei fichi caramellati in ottica glocal.

Lunedì 28 novembre la sindaca Eleonora Proni ha visitato l’azienda bagnacavallese Biogelart.

«Un esempio – ha ridabito la sindaca Proni – di come il nostro tessuto imprenditoriale abbia solide basi e sia animato da inventiva, coraggio e amore per la qualità, caratteristiche che lo rendono in grado di affrontare e superare le sfide più impegnative.»