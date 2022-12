CNA premia nove imprese innovative della provincia di Ravenna

Laboratorio per l’Innovazione per aiutare le aziende ad analizzare i rischi d’impresa dell’attuale periodo storico e garantirsi così la continuità aziendale. Si è rinnovato più che mai anche quest’anno l’appuntamento realizzato da CNA Ravenna in collaborazione con Ecipar e CNA Innovazione a sostegno delle realtà imprenditoriali del territorio. Innovazione tecnologica, gestione del capitale umano, investimenti, innovazione del prodotto o del servizio, del processo di lavorazione o dell’organizzazione interna, conoscenza del mercato e della filiera, politiche di sostenibilità ambientale e sociale i temi al centro del laboratorio di quest’anno. Nove le aziende che si sono distinte durante il percorso. Fra queste tre hanno ricevuto una menzione speciale: Eurochem e Gea di Alfonsine e Net Seals di Ravenna.