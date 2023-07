Nel corso dell’emergenza meteorologica, sia per consentire di lasciare libere dalle auto le strade interessate dall’alluvione, così da permettere ai grossi mezzi delle ditte degli autospurghi di effettuare lo svuotamento di acqua e fango da garage, cantine e abitazioni, ma anche per poter effettuare la pulizia delle strade, l’amministrazione ha consentito la gratuità della sosta negli stalli blu.

La misura, introdotta il 3 maggio, si è protratta sino a domenica 9 luglio. Da lunedì 10 luglio il Piano della Sosta è tornato al suo funzionamento ordinario con la riattivazione dei parcometri.

L’amministrazione comunale, dopo un confronto con MOVS, azienda che gestisce il Piano della Sosta, per dare risposta alle tante e articolate richieste dei residenti sui diversi aspetti legati alla sosta dei mezzi in città, ha messo a punto una serie di misure per agevolare sia i possessori di abbonamenti già in essere che quanti hanno dovuto momentaneamente trasferire il proprio domicilio in centro storico.

Tutti gli abbonamenti in essere al 3 maggio verranno prorogati automaticamente per un numero di giorni pari a quelli non utilizzati in ragione della sospensione del Piano della Sosta per le emergenze alluvionali.