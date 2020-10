È già festa Formula 1 nell’hub turistico di If Imola Faenza. Nella sede della società di promozione turistica dell’area imolese e faentina, una splendida Toro Rosso del 2011, arrivata dall’Alpha Tauri di Faenza (l’erede della mitica Minardi), attira i visitatori all’interno della struttura. If ha da quattro anni un ruolo centrale nella creazione e vendita del merchandise ufficiale dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari, che è in vendita all’interno dello store. Ma tra le acquisizioni più recenti ci sono le linee di oggettistica Ferrari, Mercedes e Red Bull. Nei prossimi mesi sono inoltre attese diverse novità.

Da alcuni anni, poi, If dispone anche del materiale ufficiale della Fondazione Senna: modellini, capi d’abbigliamento, riproduzioni del casco del grande pilota brasiliano. Per chi poi alle quattro preferisce le due ruote, il rosso Ducati fiammeggia tra t-shirt e cappellini. «In vista del ritorno a Imola della Formula 1, abbiamo puntato ancora di più sul progetto dello store, per sfruttare al meglio tutte le possibilità che il Circus offre alla nostra città – dicono da If -. Ci siamo inoltre dotati di figure professionali in grado, per competenza, di gestire al meglio tale business, a partire dalla store manager Monia Castelfidardo».

Oltre all’oggettistica e ad alcuni libri sul tema motori, sono inoltre allestite nell’Hub diverse postazioni di simulatori, tra cui una che consente di sperimentare l’ebbrezza di un gran premio virtuale tra le curve del tracciato del Santerno.