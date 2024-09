Lunedì 16 settembre 2024, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso la Sala Bini di Confcommercio Ravenna (Via Oriani 14 Ravenna), Seac Cefor organizza il convegno dal titolo “Riforma dello sport e riflessioni sui rapporti di lavoro”.

Saranno presenti in qualità di relatori il Dott. Federico Clappa e la Dott.ssa Giulia Ballardini. La partecipazione è gratuita

Con Legge Delega n. 86/2019 ha avuto inizio un processo di riforma nel settore dello sport culminato con l’approvazione di diversi decreti attuativi che hanno apportato alcune significative correzioni alla riforma del settore.

La riforma ha avuto un forte impatto sulla gestione dei rapporti di lavoro riguardanti, nello specifico, sia i lavoratori sportivi sia coloro che collaborano alla gestione amministrativa degli enti sportivi. Nel particolare, è stata introdotta una disciplina previdenziale e fiscale riservata a tali soggetti, a cui sono stati estesi alcuni adempimenti tipici dei rapporti di lavoro ordinari, seppur con delle semplificazioni.

L’incontro intende analizzare le principali novità della riforma nell’ottica della gestione dei rapporti di lavoro, delimitando in primo luogo l’ambito di applicazione della norma e concentrandosi poi sulla disciplina fiscale e previdenziale applicabile ai rapporti di lavoro interessati e agli adempimenti connessi agli stessi. Inoltre, si analizzeranno le principali novità introdotte nel Contratto collettivo per i lavoratori dello sport, siglato dalla Confederazione dello Sport, con l’assistenza di Confcommercio Imprese per l’Italia, in data 12 gennaio 2024.

Tra i temi che verranno affrontati, il lavoratore sportivo, il lavoro subordinato e la collaborazione, i volontari, gli aspetti previdenziali e fiscali, gli adempimenti, il CCNL per i lavoratori dello Sport.