Adele Crocini e Lucia Sangiorgi sono le due allieve del Club Atletico sezione ritmica che hanno partecipato alla competizione Squadra Gold Allieve 3 e 2 .

Adele, in forza alla società Sorbolo, ha ottenuto insieme alla sua bellissima e afiatatissima squadra un bellissimo secondo posto alla fase interregionale ZT2 tenutasi a Cervia Domenica 23 Aprile.

Lucia, con la squadra di Edera Ravenna, con la quale abbiamo una bellissima collaborazione, ha ottenuto un meraviglioso primo posto.

Entrambe le squadre in gara con le nostre atlete hanno così strappato il pass per il Campionato Nazionale che si terrà a Fabriano dal 12 al 14 Maggio.

Bravissime Adele e Lucia , bravissime le istruttrici che le crescono in palestra!

Un immenso grazie e un grande applauso alle due società che hanno dato alle nostre piccole allieve l’opportunità di fare questa meravigliosa esperienza.

In bocca al lupo a voi per la fase Nazionale!