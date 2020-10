Il murales al Museo Malmerendi è la nuova opera d’arte del Museo all’Aperto di Faenza

Inaugurata la nuova opera d’arte del Museo all’Aperto del Comune di Faenza. Si tratta del murales realizzato da Simone Carraro, in arte Banco Ittico, al Museo Malmerendi in occasione di MuseOpen. È l’85^ opera della collezione d’arte della città ed è appunto l’evento inaugurale del progetto MuseOpen, due mesi di attività, quindici appuntamenti ideati dall’associazione Fatti d’Arte, in collaborazione con il Gruppo Speleologico Faentino, per imparare a vivere il museo di scienze naturali in modo nuovo, iniziando ad attirare un pubblico diverso. Il primo passo è stato donare al museo un nuovo ingresso. Fino a dicembre si susseguiranno approfondimenti scientifici, conversazioni, proiezioni cinematografiche e laboratori didattici, tutti con un unico filo conduttore: la ricerca sull’ambiente.