Si è conclusa sabato 9 marzo 2024, con una premiazione nella splendida cornice dell’Auditorium di Santa Umiltà a Faenza, la prima edizione di The Challenge, una sfida multilinguistica che ha visto i finalisti della scuola Varoli cimentarsi nelle prove scritte e orali studiate appositamente per loro dagli alunni del Liceo Linguistico Torricelli di Faenza.

Il progetto, nella sua prima edizione, si è proposto di valorizzare le eccellenze fra i ragazzi delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado Varoli del comprensivo di Cotignola che, dopo una prima selezione all’interno dell’Istituto, si sono recati, accompagnati dalla prof.ssa Laura Francesconi, al Liceo di Faenza per essere “esaminati” da una giuria formata da studenti delle classi quarte che li ha sottoposti ad una prova di scrittura creativa e, successivamente, a un colloquio orale nelle due lingue, inglese e spagnolo. I migliori selezionati della scuola Varoli sono stati, per la lingua INGLESE: Antonellini Emma (prima classificata), Marangoni Eva (menzione per lo scritto più creativo), Stefani Gabriele, Zardi Emma Sofia e Ravaglia Alice; per la lingua SPAGNOLA: Parra Eleonora (prima classificata), Mordenti Francesca, Ballardini Jacob (menzione per lo scritto più creativo), Bonfietti Riccardo, Ferri Giacomo.

I premi, oltre a libri e dizionari offerti dalle due scuole, hanno compreso preziosi omaggi generosamente offerti dall’associazione sportiva ricreativo-culturale Acrópolis di Cotignola. Vista la buona ricaduta e il positivo riscontro da parte degli studenti di ambo le scuole, si pensa di estendere il progetto il prossimo anno anche ad altri Istituti della provincia.