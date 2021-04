Il 7 aprile gli studenti delle scuole primarie e delle classi prime delle scuole secondarie inferiori torneranno in classe. Come loro anche i bambini più piccoli dei servizi per l’infanzia 0-6 anni. Dal ritorno a scuola rimarranno esclusi gli studenti più grandi, destinati ancora alla didattica a distanza fintanto che perdurerà il periodo di emergenza.

Per questo motivo Priorità alla Scuola ha deciso di tornare ad organizzare la didattica a distanza simbolicamente in piazza a Faenza. L’appuntamento quindi sarà nuovamente in Piazza Nenni, come avvenuto per l’ultimo giorno di lezione prima della pausa pasquale, così come avvenuto tra l’altro a gennaio, a partire dal 7.

Il 7 aprile saranno diversi i docenti che svolgeranno lezioni sotto il palazzo comunale. È stato organizzato un calendario dalle 10 alle 13. Il presidio si ripeterà nei giorni a seguire. Gli studenti che vorranno partecipare alla lezione dal vivo potranno raggiungere Piazza Nenni compilando l’autocertificazione (motivazione: presidio autorizzato). Per tutti coloro che rimarranno a casa, la lezione si svolgerà normalmente in didattica a distanza.