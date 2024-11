Dal 16 al 24 novembre 2024, in occasione della SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti), il Gruppo Hera mette in campo un progetto pilota per coinvolgere i ragazzi sul tema del corretto recupero dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Il progetto, in collaborazione con “La Grande Macchina del Mondo”, interesserà sette scuole primarie, due di Faenza (T. Gulli di via G. Castellani 26 e A. Piraccini) di via Marini 26 e cinque dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna: le primarie Rodari di via Samaritani 9 e Matteotti di via Murri ad Alfonsine, la Codazzi-Gardenghi di via dei Melandri 1 a Lugo, la S. Francesco d’Assisi di viale G. Matteotti 14 a Bagnara di Romagna e la primaria di via Falcone e Borsellino 7 di Fusignano.

Materiali didattici in palio per le scuole che raccoglieranno più RAEE

Per realizzare l’iniziativa, che prevede un’attività didattica in aula con l’uso di un nuovo ECOgame“Missione RAEE – Il pianeta del futuro”, Hera metterà a disposizione delle scuole dei contenitori specifici per la raccolta dei piccoli elettrodomestici non più funzionanti: ad esempio smartphone, asciugacapelli, sveglie elettriche, radioline, tostapane e molti altri. I circa 1.200 studenti coinvolti e le loro famiglie saranno invitati a portare a scuola i propri piccoli RAEE per concorrere al raggiungimento di un punteggio cumulativo per ogni scuola, proporzionale al peso dei materiali portati. Le scuole che raggiungeranno i punteggi più alti riceveranno un premio in buoni da utilizzare per l’acquisto di materiale didattico.

Cosa sono gli ECOgame e dove trovarli

Gli ECOgame sono i giochi realizzati dal Gruppo Hera per imparare a fare bene la raccolta differenziata e per sensibilizzare le nuove generazioni (e non solo) sui grandi temi ambientali come l’economia circolare e la salvaguardia delle risorse naturali. Per conoscere meglio il nuovo gioco Missione RAEE e visualizzare tutti gli ECOgame prodotti da Hera sulla raccolta differenziata, consultare il sito:https://www.gruppohera.it/gruppo/media/multimedia/games