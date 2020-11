Un presidio davanti all’ospedale a sostegno del personale sanitario: sicurezza, assunzioni e contratti le priorità

Questo pomeriggio diverse organizzazioni sindacali (Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl) si sono radunate davanti agli ospedali di Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna in segno di solidarietà verso il personale della sanità e delle strutture per anziani che sta continuando ad affrontare in prima linea la battaglia contro il Covid. Anche davanti all’ospedale Santa Maria delle Croci quindi i sindacati e alcuni sanitari hanno manifestato a partire dalle 14,30 per rivendicare il diritto a lavorare in sicurezza, il rinnovo dei contratti e per chiedere nuove assunzioni per poter continuare ad affrontare l’emergenza Coronavirus.