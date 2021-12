Il Centro per le Famiglie dell’Unione Romagna Faentina pone da sempre grande attenzione e cura al tema della nascita. Grazie alla collaborazione con i Comuni della Romagna Faentina e il Terzo Settore, nasce un nuovo progetto di affiancamento ai neogenitori, che sarà inaugurato il 18 dicembre alle ore 15.00, con un incontro pubblico a cui sono invitate le famiglie residenti nei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina con bimbi nati da ottobre 2021.

Nel corso dell’evento, il primo di un ricco calendario di iniziative rivolte ai neogenitori previste per il 2022, verrà condiviso il progetto e donato un “Pacchetto Nascita” ad ogni nuovo/a nato/a.

Il Pacchetto Nascita, contenente materiale informativo, un albo illustrato e, su richiesta, un pannolino lavabile, oltre ad un gesto simbolico di benvenuto ad ogni nuovo nato, è una creazione a più mani: l’Associazione Lavoro e Fraternità che ha creato e cucito con cura le borsine di stoffa per mano dei partecipanti ai progetti diurni; l’Associazione GAAF, che da sempre sostiene i neogenitori in tema di allattamento e di scelte consapevoli (tra cui l’utilizzo dei pannolini lavabili); il Centro per le Famiglie che, tra i vari obiettivi, ha quello di offrire una corretta informazione alle famiglie rispetto alle opportunità territoriali a loro rivolte.

L’evento si svolgerà in presenza il 18 dicembre alle ore 15.00 presso le sale di Faventia Sales, Via San Giovanni Bosco 1 – Faenza (complesso ex-salesiani). Per partecipare sono necessari l’iscrizione e il possesso del Green Pass (che verrà controllato all’ingresso).

Per informazioni contattare il Centro per le Famiglie al numero 0546 691871 oppure inviare una mail a informafamiglie@romagnafaentina.it.