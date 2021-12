Sono previsti durante questa settimana una serie di incontri organizzati dalla Romagna Faentina per familiarizzare con gli strumenti e le opportunità offerte dall’Unione Europea.

Giovedì 16, al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, si tiene il primo momento di approfondimento dedicato ad esperti e professionisti del settore intitolato: “Ceramica e cibo”. L’incontro sarà occasione per restituire l’esperienza faentina al prestigioso evento francese “Toques et Porcelaine”, la biennale di Limoges, avvenuta quest’anno dal 17 al 19 settembre. L’iniziativa è promossa dalla “Strada Europea della Ceramica – Itinerario culturale del Consiglio d’Europa”.

Per venerdì 17 dicembre, gli appuntamenti in programma sono due. Il primo si tiene alle 10.00, presso Faventia Sales, ed è un laboratorio didattico dimostrativo inerente al Progetto Sipario, un progetto che mira a collegare diversi teatri d’Opera della Regione Emilia-Romagna alla rete europea dei teatri storici. Durante il laboratorio dimostrativo saranno presentate le attività di ricerca nel campo della composizione elettroacustica 3D e della realtà aumentata per la progettazione di teatri e auditorium. Al laboratorio sarà possibile accedere su iscrizione (al link https://cuttl.ly/vYTCqY6) e in possesso di super green pass.