Concerto a Ravenna per le vittime innocenti della mafia | VIDEO

Un concerto per le vittime innocenti della mafia. Martedì 29 marzo il Teatro Alighieri di Ravenna ospiterà l’orchestra del Conservatorio Bruno Maderna di Cesena, diretta da Stefano Pagliani, per il concerto per la Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, dedicato quest’anno alla Polizia di Stato. Musicisti della Young Musicians European Orchestra completeranno la formazione di 70 orchestrali. Sarà Ilya Grubert il violinista solista in un programma tutto dedicato a Tchaikovsky, con il Concerto per violino e orchestra e con la Sinfonia n.4.

Sarà una giornata importante per Ravenna che ospiterà in piazza Garibaldi i resti della Fiat Croma sulla quale viaggiava la scorta di Giovanni Falcone il 23 maggio 1992 a Capaci. Sarà presente anche Tina Montinaro, vedova di Antonio Montinaro, caposcorta di Falcone. Sarà anche occasione per celebrare l’anniversario della nascita della Direzione Investigativa Antimafia voluta da Falcone un anno prima di morire.

Il concerto è organizzato dalla Cooperativa Emilia-Romagna Concerti e inserito nella stagione musicale “Capire la Musica”.