Euro Company S.p.A. SB dimostra ancora una volta quanto l’attenzione e la cura verso la propria comunità siano fondamentali, soprattutto in un momento delicato come quello che l’intero sistema socioeconomico sta attraversando in questo periodo.

L’esercizio 2020/2021 si è chiuso positivamente per l’azienda, ma gli scenari imprevedibili che l’intero pianeta ha dovuto fronteggiare non hanno permesso il completo raggiungimento degli obiettivi numerici prefissati per l’erogazione del premio di risultato.

Nonostante ciò e in occasione delle festività natalizie, Euro Company ha deciso di conferire comunque l’intero valore di mille euro ai propri collaboratori.

Un segno di riconoscenza verso la propria comunità, con una ricaduta economica positiva sull’intero territorio ravennate, considerando la residenza in zona di gran parte dei dipendenti.

«Il contributo dei nostri collaboratori è stato indispensabile per affrontare questi mesi cruciali di ripartenza, permettendoci di guardare con ottimismo al futuro. Per questo, abbiamo voluto gratificare la loro passione, consci che al di là dell’aspetto numerico, l’impegno vada sempre riconosciuto». Queste le parole di Mario Zani, direttore generale di Euro Company.

Euro Company è costantemente impegnata nello sviluppo di progetti dedicati agli oltre 400 dipendenti, seguendo la prima radice della propria mission, ovvero offrire loro un ambiente etico e stimolante nel quale essere felici, confrontarsi, crescere e realizzarsi. Anche per il 2022 sono attese sorprese: l’azienda sta infatti già lavorando a nuove iniziative di welfare e benefit per tutti i collaboratori che verranno svelate nei prossimi mesi.