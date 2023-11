“In occasione degli eventi per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, oggi abbiamo fatto Un minuto di rumore per far sì che ogni domani, in Tampieri ma anche in ogni luogo, sia un momento per fare memoria.

Ricordare che siamo tutti custodi del rispetto e dell’uguaglianza, che è necessario spezzare la catena della violenza, che si può parlare e scegliere un futuro dove ogni donna sia rispettata.

Ognuno di noi, chiunque acceda a questo luogo, può fermarsi di fronte alla nostra panchina rossa e fare propria la responsabilità di costruire un mondo dove la gentilezza prevalga sulla prepotenza, dove il coraggio – anche quello di denunciare – superi la paura, dove ogni singola azione celebri la dignità di uomini e donne impegnati, insieme, nella costruzione di un futuro più giusto.

Oggi, per tutti i domani, abbiamo fatto un minuto di rumore.”

Attorno alla panchina rossa, posta il 25 novembre di due anni fa per ricordare tutte le donne vittime di femminicidio e per riflettere sul rispetto delle differenze di genere, oggi si sono ritrovati i dipendenti del Gruppo Tampieri per levare all’unisono un grido.

Tampieri è contro ogni forma di violenza: crede quindi che sia un dovere civico e morale, sia come singoli cittadini, sia come azienda, promuovere tutte le iniziative che inducano ad una riflessione profonda su quello che non è più solo un problema, ma una vera e propria emergenza che va immediatamente fronteggiata con ogni mezzo.