Un GiovinBacco diffuso per la città: l’edizione 2020 in versione “stilnovo” per divertirsi in sicurezza

Il 23, il 25 e il 25 ottobre torna il “GiovinBacco”, la tradizionale festa del vino ormai giunta alla sua XVIII edizione. Quest’anno GiovinBacco “stilnovo” si terrà in primo luogo in linea con il pieno rispetto dei protocolli di sicurezza dettati dalla lotta al Covid. Per evitare assembramenti in piazza infatti le 40 cantine partecipanti all’iniziativa saranno ospitate in quattro diverse location, con accesso scaglionato del pubblico e prenotazioni per degustare il vino: Palazzo Rasponi dalle Teste, Mercato Coperto, Palazzo dei Congressi e Biblioteca Cassense i luoghi coinvolti. lo “stilnovo” della festa è un libero richiamo poetico a Dante nell’anno delle grandi celebrazioni che si è appena aperto.