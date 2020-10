Il Distretto A festeggia 10 anni con una cena lungo via Croce: tovaglie e coperti si portano da casa

Il Distretto A festeggia i propri 10 anni di attività il 10 ottobre. Non potrà esserci la Cena itinerante, per i motivi legati all’emergenza sanitaria, ma nonostante questo il quartiere faentino ha comunque voluto organizzare una serie di eventi per celebrare l’importante traguardo raggiunto. Saranno tutti eventi su prenotazione, a partecipazione quindi limitata. Il più importante sarà la cena in via Croce, con una modalità tutta particolare per rispettare le attuali norme. Chi non vorrà o potrà partecipare alla cena, potrà comunque sostenere l’evento, ordinando in uno dei ristoranti convenzionati un pasto da asporto. Completerà l’iniziativa una mostra dedicata alla quarantena, in esposizione in diversi luoghi di Faenza, e l’evento conclusivo nell’azienda agricola di Leone Conti.